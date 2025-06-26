الخليج اليوم .. السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 200 ألف قرص مخدر بالتنسيق مع سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قدمت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، للجهاز النظير في سوريا، معلومات أمنية تتعلق بنشاطات شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات، إذ أسفرت عن إحباط وزارة الداخلية السورية محاولة تهريب أكثر من 200,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

في الوقت ذاته، ثمّن متحدث وزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، التعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في سوريا بشأن متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدا أن السعودية مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات والعالم أجمع، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

ويتزامن الإعلان السعودي الأخير بالتنسيق مع الجانب السوري في إطار التعاون الأمني بين الرياض ودمشق، خاصة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات. وكان زار وفد أمني سوري السعودية في الفترة الماضية من أجل الاطلاع على التجربة الأمنية السعودية، والاستفادة من خبراتها، وقالت الداخلية السعودية: "في إطار دعم السعودية حكومة الجمهورية السورية لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، فإن وزارة الداخلية السعودية استضافت في الفترة 14 - 16 / 04 / 2025 وفداً أمنياً من الأشقاء في سوريا للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في المملكة والاستفادة من خبراتها".