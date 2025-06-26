ويتكوف يكشف: دول عربية "غير متوقعة" ستنضم قريباً إلى اتفاقيات إبراهيم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن توسيع نطاق "اتفاقيات إبراهيم" لتشمل دولاً عربية جديدة يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى قرب صدور إعلانات مهمة في هذا الشأن.

وفي مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية، قال ويتكوف: "أحد الأهداف الأساسية للرئيس ترامب هو توسيع اتفاقيات إبراهيم لتضم مزيدًا من الدول"، مضيفًا: "أعتقد أن هناك إعلانات مهمة جدًا ستُعلن قريبًا بشأن انضمام دول جديدة".

ذولفت المبعوث الأمريكي إلى أن إدارة ترامب تسعى لتطبيع العلاقات مع دول "لم يكن يتوقعها أحد"، معتبرا أن ذلك سيساهم في تحقيق استقرار أوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وتُعد "اتفاقيات إبراهيم"، التي وُقّعت بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في عامي 2020 و2021 برعاية أمريكية، من أبرز إنجازات إدارة ترامب الأولى. وقد شملت الاتفاقيات حتى الآن كلًّا من الإمارات والبحرين والمغرب، فيما أعلن السودان لاحقًا نيته إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأشار ويتكوف في تصريحات سابقة إلى أن دولاً مثل السعودية ولبنان وليبيا وسوريا قد تكون ضمن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتفاقيات، في خطوة قد تعيد تشكيل خارطة العلاقات السياسية في المنطقة.