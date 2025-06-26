الارشيف / اخبار الخليج

استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مركبة بخان يونس

0 نشر
0 تبليغ

استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مركبة بخان يونس

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مركبة بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  استشهد 5 فلسطينيين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مركبة في خان يونس.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات الاحتلال قصفت مركبة، في منطقة مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.


وقالت مصادر طبية، إن 62 فلسطينيا، استشهدوا، في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية