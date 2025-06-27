شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان وقت إنهاء الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إنه حان وقت إنهاء الحرب في غزة، وعلى القيادة أن تعرف كيف تغير إستراتيجيتها عندما تفشل.

ليس من الصواب أن نترك مقاتلي الجيش الإسرائيلي داخل غزة ليكونوا أهدافا لمزيد من الهجمات.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا بشأن غزة مع كبار المسؤولين في وقت لاحق اليوم.

ويأتى الاجتماع بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن التوصل لاتفاق بشأن غزة بات قريبا للغاية.