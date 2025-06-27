شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: تفريق مظاهرة بتل أبيب تدعو لوقف الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الشرطة فرقت بالقوة متظاهرين فى تل أبيب يدعون إلى وقف الحرب فى قطاع غزة.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إنه حان وقت إنهاء الحرب في غزة، وعلى القيادة أن تعرف كيف تغير إستراتيجيتها عندما تفشل.

وأكد "ليس من الصواب أن نترك مقاتلي الجيش الإسرائيلي داخل غزة ليكونوا أهدافا لمزيد من الهجمات".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا بشأن غزة مع كبار المسؤولين في وقت لاحق اليوم.

ويأتى الاجتماع بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن التوصل لاتفاق بشأن غزة بات قريبا للغاية.