شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلن إدخال أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الخميس، أن المنظمة سلمت شحنتها الطبية الأولى إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي.



وقال أدهانوم ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم ، " إن الشاحنات التسع، التي حملتها، تمثل قطرة في محيط" ، في إشارة منه إلى أنها غير كافية بالنظر لاحتياجات قطاع غزة.



وأضاف : "إن تسع شاحنات محملة بإمدادات طبية أساسية و2000 وحدة دم و1500 وحدة بلازما عبرت إلى قطاع غزة ، وسيتم توزيع هذه الإمدادات على المستشفيات ذات الأولوية في غضون أيام".