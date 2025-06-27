شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليونانى: الحكومة تريد التعاون مع ليبيا لوقف تدفق المهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن حكومته تريد التعاون مع ليبيا للمساعدة فى وقف تزايد تدفقات المهاجرين.



وأوضح ميتسوتاكيس، بحسب ما نقلت عنه صحيفة /كاثمريني/ اليونانية اليوم الخميس أن بلاده شهدت فى الأشهر الأخيرة زيادة ملحوظة فى أعداد المهاجرين القادمين عن طريق البحر من شمال أفريقيا.



وكانت الحكومة اليونانية أعلنت يوم الاثنين الماضى أنها ستنشر فرقاطتين وسفينة إضافية قرب المياه الإقليمية الليبية، بهدف ردع محاولات المهاجرين الوصول إلى جزرها الجنوبية، وخاصة كريت وجافدوس.



وقال ميتسوتاكيس، قبيل مشاركته فى قمة الاتحاد الأوروبى المنعقدة فى بروكسل اليوم الخميس: "سأطلع زملائى على الزيادة الكبيرة فى أعداد الوافدين من شرق ليبيا، وسأطلب دعم المفوضية الأوروبية لمعالجة هذه المسألة بشكل فوري".