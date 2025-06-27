شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك يعرب هاتفيا للرئيس عون عن رغبته فى أن تكون شركاته حاضرة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركات "تسلا" و"سبايس إيكس" ومنصة "إكس"، عن رغبته فى أن تكون شركاته حاضرة فى لبنان.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون، من "ماسك"، أعرب فيه الأخير عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان.



من جانبه.. رحّب الرئيس عون بهذا التوجه، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم الدعم والتسهيلات وفقًا للقوانين اللبنانية.



وفى ختام الاتصال، وجّه الرئيس عون دعوة إلى ماسك لزيارة بيروت، ووعد بتلبيتها فى أقرب فرصة.