شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يُمكنك التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، الأربعاء، استئناف خدمات إصدار تأشيرات الزيارة العائلية إلى المملكة، بعد توقف دام شهرين بسبب موسم الحج.

وتُعد "تأشيرة الزيارة العائلية" واحدة من أهم التأشيرات التى تتيحها السعودية عبر وزارة الخارجية؛ حيث يحق للمقيمين على أراضيها من مختلف الجنسيات تقديم طلبات استقدام ذويهم من الدرجة الأولى مرة أخرى عبر المنصات الرسمية، والمقصود بأقارب الدرجة الأولى (الوالدين، الزوجة، الأبناء) .

فما هي خطوات تقديم طلب الحصول على هذه التأشيرة ؟

أولاً: عليك زيارة موقع وزارة الخارجية السعودية أو منصة التأشيرات الإلكترونية.

ثانيًا: من الصفحة الرئيسية اختر أيقونة أفراد ثم اختر مواطن أو مقيم ثم اضغط على "طلب زيارة عائلية"

ثالثا اقرأ التعليمات والإرشادات التي تقدمها المنصة بعناية لتجنب أي أخطاء في تقديم الطلب.

رابعاً: املأ البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني بدقة، بما في ذلك بياناتك الشخصية وبيانات الأقارب الذين ترغب في دعوتهم.

خامساً بعد تعبئة النموذج، يجب تصديقه إلكترونيًا من الغرفة التجارية أو جهة العمل في حالة المقيم.

بمجرد تقديم الطلب، سيتم مراجعته من قبل الجهات المختصة، وفي حالة الموافقة، سيتم إصدار تأشيرة الزيارة العائلية.

وبالنسبة لشروط الحصول على هذا النوع من التأشيرات ، فيمكن إيجازها في النقاط التالية :

يحق للمقيمين الذين يحملون إقامة سارية المفعول تقديم طلب الزيارة لأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى بشرط أن يكون لديهم إقامة عمل وليس مجرد مرافق.

وأن تكون إقامة المقيم سارية المفعول.

ويجب أن يكون المتقدم بطلب الزيارة العائلية يحمل إقامة عمل سارية المفعول، وليس مجرد إقامة مرافق.

وأن تكون مهنة المقيم من المهن المعتمدة لتقديم هذا النوع من الطلبات، وكذلك تصديق الطلب إلكترونيًا من جهة عمل المقيم.

وأهم المهن المقبولة في هذا الإطار هى: المهندسون والأطباء والمدرسون، والفنيون بمختلف تخصصاتهم، والمحاسبون والمسوقون والإداريون، وأي مهنة غير مصنفة كـ "عمالة فردية".

وأن يكون الشخص المطلوب من الأقارب من الدرجة الأولى؛ وتشمل هذه الدرجة الأولى الوالدين، الزوجة، الأبناء.

وألا يقل عمر الزائر عن 18 عامًا، ما لم يكن برفقة أحد والديه، مع اجتياز الفحص الطبي الشامل، بالإضافة إلى الحصول على اللقاحات التي تحددها وزارة الصحة السعودية ضد الأمراض المعدية.