شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شهداء بقصف إسرائيلى وسط وجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، عصر اليوم الجمعة، جراء غارتين نفذتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين، نتيجة قصف شنته مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم خان يونس جنوبي القطاع.

وفي غارة أخرى، أعلن مصدر طبي في مستشفى العودة عن استشهاد 3 فلسطينيين وجرح عدد آخر، إثر استهداف إسرائيلي طال مخيم البريج وسط قطاع غزة.