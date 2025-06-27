شكرا لقرائتكم خبر عن فى مشهد مهيب.. تغيير كسوة الكعبة المشرفة خلال 4 ساعات فقط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المسلمون حول العالم، مع بداية العام الهجرى الجديد، تغيير كسوة الكعبة، ذلك الحدث المهيب ، الذى يأتى استمرارًا لإرثٍ تاريخي من الخدمة والتشريف امتد لأكثر من 100 عام.

وتمت مراسم التغيير هذا العام في وقتٍ قياسي، أقل من أربع ساعات مقارنة بالعام السابق، وانطلقت مراسم التغيير بنقل الكسوة في موكب مهيب من مجمع الملك عبدالعزيز، وفق تنظيم دقيق داخل مقطورة مخصصة للحفاظ عليها، حتى وصولها إلى المسجد الحرام، حيث تولى الفريق المختص مهمة تثبيتها على الجهات الأربعة للكعبة المشرفة، وسط عناية فائقة وإجراءات دقيقة تعكس شرف العناية بهذا المكان المقدس.

ويشارك في تنفيذ عملية تغيير الكسوة 154 صانعًا من الكوادر الوطنية المؤهلة، موزعين على جوانب الكعبة المشرفة وسطحها، بما يضمن تنفيذ المهام بدقة وجودة عالية.

وتبدأ مراحل التغيير بفك الصمديات والقناديل والحُليّ المثبتة، وإنزال ستارة باب الكعبة التي يبلغ طولها 6.35 أمتار، وعرضها 3.33 أمتار، ثم تركيب 60 حلقة مذهبة على رخام الشاذروان لتثبيت الكسوة، بما يضمن ثباتها في مختلف الظروف الجوية.

وتتواصل الأعمال برفع الكسوة الجديدة تدريجيًا، وإنزال القديمة، والتي يصل ارتفاعها إلى 14 مترًا، وسط تنظيم دقيق.

وأوضحت الهيئة أن إنتاج الكسوة يمر بـ7 مراحل تبدأ من تحلية المياه، وتنتهي بمرحلة الفحص الدقيق للجودة، فيما يتكوّن نسيج الكسوة من 7 خامات فاخرة من الحرير والقطن تُنسج بعناية.

وتحتوي الكسوة الجديدة على 825 كجم من الحرير، و410 كجم من القطن، و120 كجم من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، إضافة إلى 60 كجم من أسلاك الفضة الخالصة.























