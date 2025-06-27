شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية فى غزة إلى 56,331 شهيدا و132,632 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذى تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى56,331 شهيدا، و132,632 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.



وأفادت مصادر طبية، اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن من بين الحصيلة 6,008 شهداء، و20,591 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.



ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 72 شهيدا، و174 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.



وقالت المصادر الطبية إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات.