شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: نتنياهو قد يزور واشنطن الشهر المقبل لبحث الملف الإيرانى وحرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع أكسيوس نقلا عن وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلى إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن الاثنين المقبل لبحث الملف الإيرانى وحرب غزة.

وأكد أنه "من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن خلال النصف الثانى من شهر يوليو المقبل".

يذكرأن، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكى، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يرغب فى لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة، بعد "نجاح القصف الأمريكى الإسرائيلى المشترك للبرنامج النووى الإيرانى"، على حد وصفهم.

ونقل الموقع الأمريكى عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن مناقشات أولية قد جرت بالفعل بين مستشارى نتنياهو ومسؤولى البيت الأبيض بشأن زيارة محتملة، على الرغم من عدم تحديد موعدها بعد.

وأضافوا أنه من شأن هذا اللقاء أن يتيح فرصة للجانبين لترسيخ روايتهما حول نجاح العملية الإيرانية، ومناقشة الخطوات المشتركة المقبلة فى المنطقة.



وقال مسؤول إسرائيلى آخر، إن الزيارة قد تتم فى الأسبوع الثانى من يوليو المقبل، فيما أشار متحدث باسم نتنياهو إنه ليس على علم بزيارة مخططة لواشنطن.



ولم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق من "أكسيوس".