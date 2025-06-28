شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيا فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لخيام نازحين غربى مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 11 فلسطينيا، وأصيب آخرون، فى قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى خياما لنازحين قرب دوار فلسطين فى حى "الرمال" غرب مدينة غزة.



وذكرت مصادر طبية محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طيران الاحتلال قصف خياما لنازحين فى محيط مدرسة "العائلة المقدسة" فى حى "الرمال"، ما أدى لاستشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين.



من جهة أخرى، هدم مستوطنون مسلحون، منشأة زراعية وجرفوا أراض وهاجموا مساكن الأهالى وحقولهم الزراعية جنوبى الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.. كما هاجم عدد منهم، فلسطينيين داخل أراضيهم الزراعية ببلدة "شقبا"، غربى رام الله، وقاموا بطرد الفلسطينيين من الأرض التى يملكها أحدهم شمال غربى البلدة، تحت تهديد السلاح.



كما أصيب فلسطينى بالرصاص المطاطي، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى بلدة "سنجل"، شمالى رام الله، تجمعا للأهالى فى منطقة "التل" جنوب البلدة، والتى شهدت محاولة اقتحام من قبل عدد من المستوطنين.



وذكرت مصادر محلية أن نحو 30 مستوطنا، بينهم مسلحون، احتجزوا فلسطينيين اثنين وناشطاً أجنبياً داخل مركبة، واعتدوا عليهم قرب بؤرة استيطانية تقام فى المنطقة.

كما اقتحم مستوطنون، منطقة "عين سامية"، شرقى رام الله، التابعة لمصلحة مياه محافظة القدس.



وذكرت مصلحة المياه، فى بيان، أن عددا من المستوطنين اقتحموا العين، وأزالوا لافتة تحمل اسم المصلحة والموضوعة على مدخل محطات المياه، وقاموا بتحطيمها، معتبرة أن ما جرى تطور خطير يعكس تصاعد الهجمة الاستيطانية، حيث يسعى المستوطنون للاستيلاء على آبار المياه الواقعة فى المنطقة، والتى تُعد من أهم مصادر المياه.



وأشارت إلى أن المستوطنين حطموا قبل أيام خط المياه الرئيسى فى بئر رقم "6"، وهو واحد من أهم الآبار فى منطقة "عين سامية".



وذكرت أن هذه المحطات تُغذى عشرات التجمعات السكانية، وتشكل عصبا حيويا لضمان استمرارية ضخ المياه ووصولها إلى آلاف العائلات الفلسطينية فى منطقة الامتياز.

وعبرت مصلحة مياه محافظة القدس عن قلقها إزاء هذا التصعيد، محذّرة من أن المساس بمحطات الضخ فى "عين سامية" لا يُشكل فقط اعتداءً على منشأة مدنية، بل استهدافاً مباشراً لحق الفلسطينيين فى الحياة والمياه، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولى الإنساني.



وطالبت الجهات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المصادر المائية الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين.

كما اعتدت قوات الاحتلال على طفلين فلسطينيين، أثناء لهوهما فى الشارع واحتجزتهما لفترة من الوقت، كما اعتقلت اثنين آخرين ببلدة "يعبد" جنوبى جنين.