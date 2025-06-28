شكرا لقرائتكم خبر عن هآرتس: جنود إسرائيليون يطلقون النار على فلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر جنود إسرائيليون بقوات الجيش الاسرائيلى فى قطاع غزة لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن القادة أمروا القوات بإطلاق النار على حشود غير مسلحة من المواطنين الفلسطينيين بالقرب من مواقع توزيع المساعدات الإنسانية لتفريقهم أو طردهم، حتى عندما كان من الواضح أنهم لا يشكلون أى تهديد.



وفى تقرير نشرته الصحيفة اليوم الجمعة ، شبه أحد جنود الجيش الإسرائيلى فى حديثه لـ "هآرتس" المكان بأنه "حقل قتل" ، وقال "فى المكان الذى كنت متمركزا فيه، كان يقتل ما بين شخص واحد وخمسة أشخاص يوميا ، ويجرى معاملتهم كقوة معادية ، لا توجد تدابير للسيطرة على الحشود ، لا غاز مسيل للدموع ، فقط نيران حية بكل ما يمكن تخيله ، رشاشات ثقيلة، قاذفات قنابل، قذائف هاون ، لست على علم بحالة واحدة من إطلاق النار المضاد ، لا يوجد عدو ، لا أسلحة".



وأضاف ضابط فى الجيش الإسرائيلى يخدم فى المنطقة لـ"هآرتس" : "لواء قتالى ليس لديه الأدوات للتعامل مع السكان المدنيين فى منطقة حرب ، إطلاق قذائف الهاون لإبعاد الجياع ليس احترافيا ولا إنسانيا".



وعلمت "هآرتس" أن المدعى العسكرى العام أصدر تعليمات لآلية تقييم الحقائق التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلى ، وهى هيئة مكلفة بمراجعة الحوادث التى تنطوى على انتهاكات محتملة لقوانين الحرب ، للتحقيق فى جرائم حرب مشتبه بها فى مواقع توزيع المساعدات.



ومن جانبه ، أصدر الجيش الإسرائيلى بيانا "يرفض بشدة" التقرير ، قائلا : "لم يصدر الجيش الإسرائيلى تعليمات للقوات بإطلاق النار عمداً على المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين يقتربون من مراكز توزيع المساعدات ، ولكى نكون واضحين، توجيهات الجيش الإسرائيلى تحظر الهجمات المتعمدة على المدنيين".



كما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بيانا ينفيان فيه التقرير، واصفين الاتهامات بأنها "فرية دم" و"أكاذيب شريرة" تهدف إلى "تشويه سمعة الجيش الأكثر أخلاقية فى العالم"، بحسب وصفهم.



ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على تمويل بقيمة 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية، وهى أول مساهمة مالية حكومية أمريكية معروفة علناً للمنظمة، التى تستخدم شركات عسكرية ولوجستية أمريكية خاصة لنقل المساعدات إلى غزة لتوزيعها فى مواقع محددة يحرس محيطها الجيش الإسرائيلي.