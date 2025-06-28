شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف موقعا لحزب الله في الجنوب اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت موقعا لحزب الله في جنوب لبنان.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.