شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة نابلس بينهم صحفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، نحو 12 فلسطينيا من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، بينهم صحفي.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زواتا غرب مدينة نابلس، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، واعتقلت الشاب معاذ عكليك.كما اقتحمت عددا من قرى وبلدات جنوب نابلس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود ابو عصيدة، من قرية تل جنوب غرب نابلس، فيما اعتقلت الصحفي مجاهد بني مفلح، من بلدة بيتا جنوبا، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.