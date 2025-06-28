شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 4 شهداء برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة ورفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، قبل قليل، برصاص وقصف الاحتلال مدينتي غزة، ورفح، جنوب القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /السبت/ نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين في قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال منطقة دوار الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى، وأصيب آخرون، بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح.

وحسب تقارير أممية، استشهد نحو 500 فلسطيني، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في نقاط توزيع المساعدات الإسرائيلية الأميركية المرفوضة أمميا، التي تحولت منذ تأسيسها أواخر الشهر الماضي إلى مصايد للقتل الجماعي، عدا عن التعمد في امتهان كرامة المواطنين، واجبارهم على النزوح، وسط ظروف إنسانية كارثية.

وفي تطور لاحق، أعلنت المصادر الطبية أن حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم قد ارتفعت إلى أكثر من 17 شهيدا.

وخلّفت حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 21 شهرا نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.