شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستنكر اعتداءات المستوطنين على عدد من القرى والمدن فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون على عدد من القرى والمدن في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله، وتسبب في سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة، أن تكرار مثل هذه الممارسات من شأنه تقويض فرص السلام وجرّ المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى، لتشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاته المتكررة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التى يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء فى عدد من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها قتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في قرية كفر مالك. ولا شك أن هذه الاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولى ولاتفاقيات جنيف الأربع وتقوض كافة الجهود الساعية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

شددت مصر على ضرورة تحرك المجتمع الدولى لوضع حد لهذه التجاوزات الصارخة وأن يتحمل المسئولية في التصدي للظلم المستمر الذى يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتدعو الى تفعيل المحاسبة والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين.