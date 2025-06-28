شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب صراع السودان.. مسؤولة أممية تحذر من اندلاع حرب إقليمية تصفها "بالهائلة" والان مع تفاصيل الخبر

قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي إن الكثير من الأرواح فُقِدت، وألحقت الكثير من الصدمات النفسية، وأصبح خطر اندلاع حرب إقليمية هائلا للغاية.

وأضافت المسؤولة الأممية خلال إحاطه لها بمجلس الأمن أنه لا يمكن السماح لهذا الصراع في السودان أن يستمر لفترة أطول، محذرة من أن هذا الصراع "عرض حياة المدنيين لخطر جسيم".

ودعت المسؤولة الأممية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء معاناة الشعب السوداني. وقالت: "لا تزال الظروف الأمنية مزرية، وتتميز بتغير خطوط المواجهة، والهجمات الجوية المتزايدة والعشوائية في كثير من الأحيان والهجمات المستمرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات".