شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: غزة تواجه حالة طوارئ في الصحة النفسية بسبب الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنه لم يسلم أحدٌ من الصراع الدائر والنزوح المستمر بلا هوادة ومحو معالم الحياة اليومية، فالصدمة في كل مكان.

وأضافت أن كل طفل يخاف من النوم، وكل والد ينهار تحت وطأة ضبابية المشهد، وكل أسرة تحزن على فقدان فرد آخر من أفرادها.

وتعمل منظمة الصحة العالمية على زيادة إتاحة دعم الصحة النفسية من خلال إدماجه في مهام العاملين في مجال العمل الإنساني الذين يدعمون المجتمعات بالفعل، وبفضل الدعم السخي من هيئة الاتحاد الأوروبي لأدوات السياسة الخارجية، تمكنت منظمة الصحة العالمية من تدريب 400 من العاملين في المجال الإنساني في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء غزة على الإسعافات الأولية النفسية لتمكينهم من:

- تقديم الدعم الوجداني والنفسي الفوري للأشخاص الذين يعانون من الضغوط.

- المساعدة على تعزيز الشعور بالأمان والهدوء والأمل.

- تحديد المحتاجين إلى مزيد من رعاية الصحة النفسية وإحالتهم إلى الرعاية المتخصصة.

- دعم المجتمعات المحلية لكي تظل قوية وقادرة على الصمود في ظل الضغوط الشديدة.

ومنظمة الصحة العالمية تدعو إلى حماية المدنيين ووقف إطلاق النار من أجل إتاحة تقديم الرعاية الصحية.

