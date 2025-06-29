شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات الرهائن في غزة يوجهون دعوات لترامب من أجل إيقاف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انطلاق الاحتجاجات المتجددة ضد حرب غزة الليلة في إسرائيل، دعت إحدى أمهات الرهائن الإسرائيليين في غزة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمطالبة بإنهاء الصراع.



وقالت فيكي كوهين والدة نمرود كوهين "20 عاماً" -في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- إنها تشعر أن هناك "زخماً" الآن لإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.



وأضافت كوهين "وهي تستعد للمشاركة في احتجاجات في إسرائيل" "رغم أننا شعرنا بخيبة أمل كبيرة في السابق، إلا أننا نشعر الآن أن الوضع مختلف بعض الشيء. نحن نثق بترامب ونعلم أن لديه القدرة على وقف الحرب"، لافتة إلى أنه "بإمكانه الضغط على رئيس وزرائنا للقيام بذلك، لإنهاء الحرب في غزة. وبهذه الطريقة، يمكن لجميع الرهائن العودة إلى ديارهم، وابني بينهم".



وما يزال 50 رهينة محتجزين في غزة، يُعتقد أن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة.