شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله بـ بنت جبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/ مقتل مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بني جبيلفي حزب الله خلال هجوم في منطقة كونين، وفقا ما أوردته قناة (اي 24) الإسرائيلية.



ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية سيلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، مع مسؤولين في البيت الأبيض الإثنين المقبل، مضيفة أن محادثات ديرمر ستركز على إنهاء الحرب في غزة والمفاوضات الأمريكية الإيرانية.