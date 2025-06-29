شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني في غزة: 50 شهيدًا في القطاع بسبب الممارسات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة بمقتل أكثر من 50 شهيدا فلسطينيا جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أنه تم استهداف سوق في شارع يافا بالطائرات المسيرة وكان أغلب من سقطوا من الأطفال والنساء.



وقال بصل في تصريح خاص لقناة (اكسترا نيوز) - إن "الاحتلال مستمر في استهداف منتظري المساعدات الغذائية في غزة بشكل مباشر، ليصل إجمالي من قتل 500 شخص جراء هذا الأمر".



وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني أن العاملين بالدفاع المدني يعانون من صعوبة انتشال الشهداء والمصابين من تحت الانقاض بسبب نقص المعدات.



وأشار إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف شخص موجود تحت أنقاض المنازل ولا يستطيع أحد إنقاذهم، مضيفا أنه قتل في غزة قرابة 100 ألف مواطن خلال هذه الحرب.