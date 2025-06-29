شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يستهدف المواطنين فى مناطق توزيع المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن ما يجرى فى قطاع غزة هو استكمالا لسياسة عمليات القصف الممنهج للمواطنين فى قطاع غزة، وربما آخر عمليات القصف فى شارع يافا داخل سوق مأهول بالسكان بشكل كبير، حيث تم استهدافه بالطائرات المسيرة مما نتج عنه استشهاد 11 مواطنا.

وأضاف محمود بصل، خلال مداخلة عبر "زووم" من داخل قطاع غزة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الطائرات عادت مرة أخرى وقصفت جزء آخر من هذا المكان وقتلت 8 مواطنين، والغريب فى الأمر أن معظم الشهداء من الأطفال والنساء.

وأكد محمود بصل، أن الاحتلال قتل عدد كبير من السكان بشكل مباشر فى مناطق المساعدات الإنسانية ليرتفع عدد الشهداء الذين كانوا ينتظرون المساعدات إلى 500 شخص، مشددا على أن المواطنين ليسوا أرقاما فى تعداد الموتى ولكن لديهم أسر وحياة وارتباطات.