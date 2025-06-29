شكرا لقرائتكم خبر عن مقاومة الجدار والاستيطان: إسرائيل تفرض سياسة "الأمر الواقع" بتسريع وتيرة بناء البؤر الاستيطانية بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا، أن الحكومة الإسرائيلية تمارس سياسة "فرض الأمر الواقع" من خلال زيادة خطيرة في بناء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.



وقال الخواجا ـ في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن إسرائيل قامت ببناء 10 بؤر استيطانية في شهر يناير الماضي، وفي أبريل تم بناء 11 بؤرة استيطانية، مضيفا أن هذا التطور الخطير في بناء البؤر الاستيطانية يهدف لسيطرة الاحتلال على المزيد من الأراضي بالضفة الغربية وتهويدها، وذلك بالتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة.



يذكر أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا في وقت سابق الأطراف الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية في وقت تعزز فيه الأنشطة الاستيطانية بنسق متصاعد.