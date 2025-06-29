شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يعيد فتح طريق حيوى بعد معارك شرسة فى جنوب كردفان والان مع تفاصيل الخبر

تمكن الجيش السوداني، من تحقيق انتصار جديد، بعد إعادة فتح الطريق القومي "كادقلي – الدلنج" بولاية جنوب كردفان بعد معارك عنيفة قادها ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو.

وكانت الحركة الشعبية المتحالفة مع ميليشيا الدعم السريع، قد نجحت مطلع الأسبوع الماضي في قطع الطريق بسيطرتها على محطة الدشول الاستراتيجية، بعد معارك شرسة ضد الجيش، كما أطلقت قذائف مدفعية سقطت داخل الدلنج وتسببت في تدمير عدد من المنازل ووقوع إصابات وسط المدنيين.

وقال قائد الفرقة 14 مشاة اللواء فيصل مختار الساير في تصريحات صحفية من بلدة الكرقل إن القوات المسلحة تمكنت من إعادة فتح الطريق القومي كادقلي – الدلنج وهزيمة قوات الحركة الشعبية.

وأعلن عن تمكن الجيش من تدمير دبابتين في بلدة الدشول واستلام أخرى بحالة جيدة أثناء مهاجمة الشعبية منطقة الكرقل ذات الموقع الاستراتيجي، ليرتفع بذلك عدد الدبابات التي تم الاستيلاء عليها وتدميرها خلال الأسبوعين الماضيين إلى نحو ست دبابات.

وأفاد الساير أن الجيش عازم على تطهير كل ولاية جنوب كردفان ومطاردة مليشيات الحركة الشعبية والدعم السريع، على حد قوله.

وتتجه الأوضاع بولاية جنوب كردفان نحو التصعيد العسكري بين أطراف النزاع، بعد أن حشدت الحركة الشعبية مقاتليها وتمركزت بالقرب من الدلنج، ثاني أكبر مدن جنوب كردفان.

في المقابل، دفعت الدعم السريع بتعزيزات عسكرية كبيرة تمركزت في مدينة الدبيبات، رئاسة محلية القوز، حيث قصفت القوات في 25 يونيو الجاري مواقع مدنية وعسكرية داخل مدينة الدلنج، ما أودى بحياة أربعة أشخاص على الأقل وأصاب آخرين.