شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فلسطيني: أوامر الإخلاء الإسرائيلية فى غزة هدفها مضاعفة معاناة السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب مدير مركز "الميزان" لحقوق الإنسان في فلسطين الدكتور سمير زقوت، أن أوامر الإخلاء المتكررة والمستمرة والتي أفضت إلى نزوح معظم سكان قطاع غزة هى استراتيجية ممنهجة تستخدمها قوات الاحتلال لمضاعفة معاناة الفلسطينيين والقضاء على أي قدرة لديهم للبقاء والصمود .



وقال الدكتور زقوت - في مداخلة لقناة النيل للأخبار اليوم /الأحد/ - "إن أوامر النزوح التي تصدر يوميا لا معنى لها عسكريا سوى أنها تأتي في إطار خطة ممنهجة من أجل مضاعفة معاناة المواطنين، حيث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء اليوم لسكان منطقة شمال قطاع غزة والتوجه الى منطقة المواصي" .

وأضاف أن الاحتلال يواصل إجبار الآف الفلسطينيين في العديد من المناطق من القطاع على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، مشيرا إلى أنه تم إصدار أوامر نزوح كثيرة لمدينة غزة التي أصبحت الآن تعاني من التكدس الكبير، بالإضافة الى تعرض الكثير من النازحين إلى القصف المستمر لذلك أوامر النزوح هى استراتيجية ممهنجة للإبادة الجماعية وارتكاب المجازر بهدف تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع جديد يخدم المشروع الإستيطاني .

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية وسيلة لاستهداف المدنيين العزل الذين يحاولون الحصول على الغذاء من خلال ما يعرف بـ "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تم استشهاد نحو 550 شخصا، وإصابة 4 آلاف أخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية .

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والتي يريدون بها ضمان أمنهم، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني لن يهزم وسيظل يناضل من أجل انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة ولن يستسلم لكل تلك المخططات الإسرائيلية .

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المجازر الجماعية في غزة متجاهلة كافة الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، حيث بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب الجوع 66 طفلا بحسب أخر الاحصائيات .