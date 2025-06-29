شكرا لقرائتكم خبر عن "لوموند": إسرائيل تدمر الزراعة في غزة وسط تفاقم المجاعة في القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة /لو موند/ الفرنسية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر سبل العيش بغزة في شتى القطاعات وخاصة قطاعي الزراعة والصيد على مدى عشرين شهراً من الحرب على القطاع.



وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم /الأحد/ أن أكثر من 95% من الأراضي الزراعية تضررت في قطاع غزة أو أصبحت غير قابلة للوصول، بينما يعاني القطاع المحاصر من المجاعة.

ففي نهاية الشتاء، عندما كانت ذروة موسم حصاد الفراولة في قطاع غزة، كانت مزارع الفراولة تُشبه الجنة الريفية، بعيدة عن النسيج العمراني الكثيف لمدينة غزة، حيث أصبحت الفراولة، منذ عام 2015، من الفواكه القليلة المسموح بتصديرها من القطاع المحاصر بصرامة وخُصصت 185 هكتارا لزراعها. كما غزت أسواق الضفة الغربية.



ويقول مزارع، في اتصال أجرته معه صحيفة /لو موند/ بعد أن أُجبر على النزوح مع أسرته من القطاع: "كنا نعيش حياة جيدة جدا. لم نكن نفتقر للفراولة؛ كنا نُجمّد بعضها.. في بداية الحرب، دُمرت المزرعة والحقول ومنزلي ومنازل إخوتي".

وتشير الصحيفة إلى أن صور الأقمار الصناعية تُظهر أحياء كاملة سُوّيت بالأرض على يد الجيش الإسرائيلي وقد اختفى اللون الأخضر من الحقول على حافة غزة وأصبح القطاع بأكمله رماديا، بلون الأنقاض.