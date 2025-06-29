شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 580 شهيدا و4 آلاف مصاب فى صفوف منتظرى المساعدات فى رفح . والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع آلاف الشهداء والمصابين بنيران الجيش الإسرائيلي على مراكز توزيع المساعدات، وفقا لما قاله المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، والذى أوضح ان أكثر من 580 شهيدا و4 آلاف مصاب في صفوف منتظري المساعدات فى رفح .

وأشار إلى ان الأمراض تنتشر بشكل كبير في قطاع غزة ولا سيما بين الأطفال، وسوء التغذية ينتشر في كل محافظات قطاع غزة.

وتابع، سجلنا أكثر من 400 حالة حمى شوكية منذ بداية العام، وعلى المنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها في مساندة مؤسساتنا، فنحن نعيش ظروفا صعبة جدا وأماكن الإيواء والنزوح بلا مساعدات، فالمنظومة الصحية شبه منهارة بسبب ارتفاع عدد الجرحى بنيران إسرائيل

