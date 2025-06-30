شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: فرص عديدة أُتيحت بعد "النصر" أولها استعادة الرهائن وهزيمة "حماس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن فرصًا عديدة فُتحت بعد ما وصفه بـ"النصر" (ملمحًا للحرب الأخيرة مع إيران)، مشيرًا إلى أن أوّلها هو استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وهزيمة حركة "حماس"، تتبعها "فرص إقليمية واسعة".



وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم /الأحد/، خلال زيارته لمقر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وفي ظلّ اجتماع للكابينيت الأمني والسياسيّ المصغّر في مقرّ القيادة الجنوبية: "لقد أزلنا تهديدًا فوريًا لوجودنا، تهديدين قاتلين لوجودنا.. بالتأكيد، فُتحت الآن العديد من الفرص بعد هذا النصر؛ أولاً وقبل كل شيء، إنقاذ الرهائن".



وتابع نتنياهو: "بالطبع، سيتعين علينا أيضًا حل قضية غزة، وهزيمة حماس، لكنني أعتقد أننا سننجز كلتا المهمتين".

في سياق متصل، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تسيطر الآن على ما يقارب 70% من مساحة قطاع غزة.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 56 ألف مواطن فلسطيني وإصابة نحو 133 ألفًا آخرين، إضافة إلى تدمير البنية التحتية والمنازل ووجود الآلاف تحت الأنقاض.