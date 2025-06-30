شكرا لقرائتكم خبر عن إيهود باراك: إنهاء الحرب على غزة أمر بالغ الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إن إنهاء الحرب في غزة أمر بالغ الأهمية.

جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حديثه عن ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب فى غزة، وقال فى منشور له على منصة تروث سوشيال فى الساعات الأولى من صباح الأحد: "أبرموا اتفاقا فى غزة. أعيدوا الرهائن".

وفى الأيام الماضية، قال ترامب إن اتفاقاً لـ وقف إطلاق النار فى غزة بات قريباً للغاية بعد وقف الحرب بين إيران وإسرائيل.

كما أعرب ترامب فى منشورات على تروث سوشيال عن دعمه القوى لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وانتقد محاكمته بتهم الفساد، والتى وصفها بـ"حملة شعواء" قد تؤثر على الجهود الدبلوماسية في المنطقة.

وأضاف ترامب، أن "هذه المهزلة التى تسمى العدالة ستؤثر على المفاوضات مع إيران وحركة حماس"، مشيرا إلى أن نتنياهو "يتفاوض حاليًا على صفقة مع حماس، تتضمن استعادة الرهائن".