شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: واشنطن تخطط للضغط على وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى لإنهاء حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسئول أمريكى إن واشنطن تخطط للضغط على وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي لإنهاء حرب غزة. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الإثنين مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمالى الضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة الفلاح التى تؤوى نازحين بحى الزيتون شرقي مدينة غزة، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف كبيرة لمربعات سكنية شرقى مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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