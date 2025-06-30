شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يؤكد دعم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، خلال لقائه وزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية فى النمسا بياته ماينل - رايسينجر، الأوضاع الإقليمية، خصوصًا الجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار فى قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، حيث أكّد الصفدى دعم الجهود المبذولة لتحقيق ذلك.



كما أكد الوزيران -وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية- ضرورة وقف العدوان الإسرائيلى على غزة، وما يسبّبه من كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشددًا على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية فى الضفة الغربية، التى تقوّض "حل الدولتين"، الذى يُشكّل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل.



وبحث الصفدى ونظيرته النمساوية سبل تطوير التعاون بين البلدين، والحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة بين المملكة والنمسا، عبر اتخاذ خطوات عملية لزيادة التعاون فى عدد من القطاعات، تشمل التجارة والسياحة والاستثمار والتعليم، كما أكّدا استمرار العمل على تعزيز علاقات الصداقة ثنائيًّا وعبر الاتحاد الأوروبي.