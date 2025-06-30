شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلى جباليا وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيون وأصيب آخرون، اليوم الاثنين؛ بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في جباليا وخان يونس شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، بعد قصف الاحتلال نقطة طبية بجوار مدرسة حلاوة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمواصي مدينة (خان يونس) جنوب قطاع غزة.