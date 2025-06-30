شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 11 ألف مفقود فى غزة معظمهم أطفال وذوى احتياجات خاصة والان مع تفاصيل الخبر

أعد مركز إعلام الأمم المتحدة تقريرا حول معاناة اسر المفقودين من ذوي الاحتياجات الخاصة بغزة وسط عمليات التهجير القسري المستمرة، وأفاد التقرير الأممي وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد المفقودين في القطاع تجاوز 11 ألف شخص منذ بداية الحرب، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضاف التقرير، أنه لا تزال طبيعة مصير هؤلاء المفقودين غير واضحة، في ظل غياب إحصاءات رسمية دقيقة تُحدّد ما إذا كانوا قد استشهدوا في الغارات الجوية وبقيت جثامينهم تحت الأنقاض، أو تم احتجازهم، أو اختفوا في ظروف غامضة.

وتقول منظمات حقوقية محلية، إن بعض المفقودين يُعتقد أنهم ما زالوا محتجزين داخل السجون الإسرائيلية، فيما تُرجّح تقارير أخرى أن يكون عدد منهم قد اختفى قسرا دون توفر أي معلومات عن أماكن وجودهم حتى الآن.



