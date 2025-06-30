شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ غدا.. إلزام بالإفصاح عن المكونات الغذائية بـ"منيو" مطاعم ومقاهى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

تطبق مطاعم ومقاهي المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من غد الثلاثاء، لوائح جديدة تلزمها بالإفصاح عن المكونات الغذائية ضمن قوائم الطعام الورقية والإلكترونية، وتوضيحها عبر المنصات الرقمية التابعة لها، وذلك بهدف تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات صحية واعية، وضمن جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة لتعزيز الشفافية وتحسين جودة الحياة الغذائية، من خلال دعم الخيارات الصحية ورفع الوعي العام بمكونات الأغذية المقدمة في قطاع الإعاشة. وفق"سبق".

وتشمل القوائم عرض معلومات مفصلة، مثل نسب الدهون والسكريات والصوديوم و محتوى السعرات الحرارية بالأطعمة، والتنويه عن المواد التي قد تُسبب الحساسية ضمن المكونات.

وتلزم الضوابط الجديدة المطاعم والمقاهى بوضع علامة "الملاحة" بجانب الوجبات التي تحتوي على نسب عالية من الملح، والإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات، مع توضيح المدة الزمنية المطلوبة لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن كل صنف غذائي.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة بقرار مجلس الوزراء مؤخراً ؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.

ووفقًا لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف (1143) نشاطًا صناعيًا حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد (46) نشاطًا صناعيًا ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية.

وحُددت كذلك الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.