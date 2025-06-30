شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر التعاقد مع الدعاة والمشاهير إلا بموافقة مسبقة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية فى الكويت تعميماً رسمياً موجهاً إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية الكويتية، باستحداث حزمة من الضوابط والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها. وفق "القبس" .

وألزم القرار الجمعية الخيرية تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة داخل البلاد وخارجها وحظر التعاقد مع أية شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات، إضافة إلى حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

ونص القرار الموجه من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف الدكتور خالد العجمي إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية الكويتية، أنه وفي إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل الخيري بالبلاد، فقد تقرر استئناف التصريح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات شريطة الالتزام بالضوابط والتعليماتالتى تشمل الالتزام بجمع التبرعات لمصلحة المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة والمتطابقة مع أهدافها الواردة في النظام الأساسي.

والالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة في حال الرغبة بإنشاء رابط جمع تبرعات لحالة خاصة، وعدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لمصلحة وسطاء كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، ويقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط.

ويتعين على الجمعية الخيرية تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة سواء داخل البلاد أو المشاريع الخارجية.

وحظر التعاقد مع أية شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات، وحظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة مع التأكيد على ضرورة تزويد الوزارة بصورة من مسودة العقد توضح مدة التعاقد - نوع الخدمة المقدمة - المشروع محل التعاقد - القيمة المالية للتعاقد إن وجدت عملا بالتعميم السابق رقم 274.

وضرورة إدراج حصيلة جمع التبرعات بشكل يومي ببرنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات يوم العمل التالي، على أن تشمل البيانات المدرجة قيمة التبرعات المحصلة ومصادر التحصيل والنسبة الإدارية المستقطعة وصافي قيمة التبرع.

كما يتعين تزويد الوزارة بتقرير شهري بالمبالغ التي تم تحصيلها وفقا للمشاريع المرخصة المحددة في عرض الاستقطاع وذلك خلال 7 أيام عمل من الشهر التالي، على أن تشمل إيضاح مبالغ الاستقطاعات والمشاريع المرخصة محل الاستقطاع.

ويتعين أيضا على الجمعية الخيرية ضرورة إخطار الوزارة بشكل يومي بتلك التحويلات البنكية على أن يشمل قيمة مبلغ التحويل - اسم المتبرع - المشروع.

وأكدت الوزارة في تعميمها الجديد على أنه سيتم تصنيف الجمعيات الخيرية - خلال شهر من تاريخه - وصولا إلى النتائج التالية "ملتزم - ملتزم جزئيا - غير ملتزم"، على أن يتم حظر جمع التبرعات للجهات غير الملتزمة وفق نتائج التصنيف.