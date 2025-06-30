شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يلتقى جوتيريش وبيدرو سانشيز فى مقر انعقاد مؤتمر تمويل التنمية والان مع تفاصيل الخبر

وصل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، وقائد القوات المسلحة السودانية، إلى مقر انعقاد المؤتمر الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية الإسبانية.

وكان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وبيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، فى مقدمة مستقبلى البرهان لحظة وصوله لقاعة الاجتماعات.

