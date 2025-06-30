شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين فى قصف الاحتلال مستودعا لتوزيع المساعدات بحى الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد 10 فلسطينيين، فى قصف طائرات الاحتلال الحربية مستودعا لتوزيع المساعدات بحى الزيتون، جنوب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن أكثر من 550 فلسطينيا استشهدوا، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في نقاط توزيع المساعدات الإسرائيلية الأمريكية المرفوضة أمميا، التي تحولت منذ تأسيسها أواخر مايو الماضي إلى مصايد للقتل الجماعي، عدا عن التعمد في امتهان كرامة الفلسطينيين، وإجبارهم على النزوح، وسط ظروف إنسانية كارثية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدينة البيرة، وقريتي دير أبو مشعل، غرب رام الله، وبرقا شرق رام الله، كما هاجم مستوطنون قرية شلال العوجا الواقعة شمال مدينة أريحا.