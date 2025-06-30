شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو تطلق حملة لتوزيع البذور الطارئة لـ7.5 مليون شخص فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حملة واسعة النطاق لتوزيع البذور الطارئة تستهدف 1.5 مليون أسرة زراعية - أو ما يقرب من 7.5 مليون شخص - في 17 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان.

انطلقت حملة توزيع البذور لعام 2025 في غرب دارفور، حيث يواجه أكثر من 750 ألف شخص أي أكثر من نصف السكان جوعًا حادًا أو أسوأ بسبب النزاع وانعدام الأمن الغذائي.

ووفق منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تقدم الحملة البذورٌ الضروريةٌ للغاية، لمساعدة الأسر على زراعة محاصيلهم لموسم 2025 الرئيسي. بدعم من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، تُكمل هذه الحملة استجابة الفاو الأوسع للطوارئ في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

ومن جانبه، قال شو دونج يو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو): "غرس البذور يعني غرس الأمل في الحصول على الغذاء. هذه ليست مجرد أزمة جوع، بل هي سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح". وأضاف: "يجب أن نتحرك بسرعة وحزم حتى يتمكن من هم في أمسّ الحاجة من إنتاج الغذاء الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة بسرعة".



