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انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

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انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ أحمد جمعة

الإثنين، 30 يونيو 2025 01:38 م

أعلنت وسائل إعلام ليبية حدوث انفجار في غرفة المحركات في ناقلة النفط "فيلامورا" أثناء وجودها قرب ⁧‫ليبيا‬⁩ وهي في طريقها إلى جبل طارق وعلى متنها مليون برميل نفطي، مشيرة لسحب الناقلة  إلى ⁧‫اليونان‬⁩، لتقييم الأضرار وفقًا للمتحدث باسم شركة "TMS Tankers".

أدى الانفجار إلى تسرب المياه إلى داخل السفينة، مما تسبب في غمر غرفة المحركات، ولم يتسبب الحادث في أي تلوث، وجميع أفراد الطاقم بخير.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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