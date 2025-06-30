شكرا لقرائتكم خبر عن حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل السلطات فى تونس، عمليات البحث عن الطفلة مريم البالغة من العمر 3 سنوات، التي فُقدت منذ السبت في عرض البحر بمنطقة قليبية، وذلك من خلال عمليات مشتركة بين الجيش والحرس البحريين والحماية المدنية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عمليات البحث تقودها وحدات تابعة للجيش ومروحيات والحرس البحري التونسي، وزورق للحماية المدنية، إلى جانب فرق من الغواصين، فيما تُجرى عمليات تمشيط على الشاطئ، بمشاركة أعوان الدفاع المدني وسباحين منقذين.

كانت الطفلة مريم برفقة عائلتها القادمة من فرنسا وهي عائلة تونسية استأجرت للاصطياف بالمنطقة الساحلية ، وقد جرفتها أمواج البحر بعيداً عن السواحل حين كانت على متن عوامة مطاطية ولم يتمكن والدها من اللحاق بها، بشاطئ عين غرنز من معتمدية قليبية بمحافظة نابل. ومن جانبه أوضح ختام ناصر ، عضو المنتخب الوطني للغوص، أن الشاطئ الذي حدثت به الواقعة يعتبر خطيرًا وبه تيارات هوائية خطيرة، كما لا يحظى بإقبال كبير من قبل المصطافين، مشددا على “عدم توفر سباحين منقذين بذلك الشاطئ، وقال ناصر إنه من المؤمل العثور على الطفلة في قاع البحر خاصة أن تضاريس البحر يمكن أن تجعلها ثابتة وبالتالي يسهل العثور عليها، مشيرًا إلى أن حوالي 20 غواصًا انطلقوا في عملية البحث على الطفلة مريم المفقودة. غواصون يواصلون البحث عن الطفلة مريم المفقودة في شاطئ عين غرنز وسط تيارات بحرية خطيرة

حادثة غرق مأساوية لطفلة تونسية تفضح ضعف الاستجابة بشواطئ نابل

بحسب شهادة عم الطفلة، وفقا لإذاعة "موزاييك"، فإن موج البحر العالي والريح القوية تسببا في انجراف الطفلة وقال: "والد مريم لحق بها وغاص قرابة كلم ونصف داخل المياه وكان يتحدث معها، محاولا انقاذها،ألا أنه شرب الماء وكاد يغرق، قبل أن التحق به وأنقذه ، لكنني لم أستطع اللحاق بمريم التي أخذتها الرياح والأمواج العاتية إلى قلب البحر".

وأضاف العم أن التفاعل مع الحادث كان بطيئاً، حيث أن الحماية المدنية تأخرت في التدخل بسبب نقص المعدات، وخاصة الغواصات التي تعتبر أساسية في عمليات البحث والإنقاذ. هذا التأخير زاد من معاناة العائلة وأجّج مخاوفها على مصير مريم.

تزامنت الحادثة مع تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل البعض أخباراً غير دقيقة أو مزيفة، ما دفع عم الطفلة إلى مناشدة الجميع توخي الحذر وعدم تصديق كل ما يُنشر، ودعا إلى احترام مشاعر العائلة وعدم إطلاق الاتهامات الجارحة

يذكر أن عدد من محافظات تونس تشهد تقلبات شديدة في الطقس منها رياح قوية جعلت البحر مضطربا ما تسبب في تسجيل عدة حالات غرق وفقدان من بينها غرق أربع فتيات في شاطئ سليمان.