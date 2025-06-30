شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر وأرست دعائم الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أسمى آيات التهاني إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة وبرلمان وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكدًا أن هذه الثورة التاريخية مثّلت تحولًا فارقًا في تاريخ مصر الحديث، وأرست أسس بناء الدولة الوطنية الحديثة.



وقال "اليماحي" ،في بيان اليوم /الاثنين/، "إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حراك شعبي، بل كانت إرادة أمة في استعادة هويتها، وحماية مؤسساتها، وإنقاذ الدولة من الفوضى والانهيار، وفتح الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والتنمية" .



وأعرب "اليماحي" عن اعتزاز البرلمان العربي بالمكانة الرائدة التي تحتلها مصر عربيًا وإقليميًا ودوليًا، وما حققته من إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها تثبيت مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن القومي، وتحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق رؤية شاملة للجمهورية الجديدة .



واختتم رئيس البرلمان العربي بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل، بما تملكه من تاريخ وحضارة، وبما تحظى به من قيادة حكيمة وشعب عظيم، ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، ودعامة رئيسية في مسيرة العمل العربي المشترك .