شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: العدوان الإسرائيلي على غزة جرائم حرب وتطهير عرقي تتطلب تحركا دوليا فوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت حركة حماس دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك الفوري بخطوات جادة وفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهجوم الوحشي والتصعيد المستمر من قبل جيش الاحتلال يعدان جرائم حرب وعمليات تطهير عرقي ممنهجة.



وأكدت الحركة -في بيان - ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ينتهك القوانين الدولية في محاولة لتغطية فشله في حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني.