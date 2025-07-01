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انخفاض مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام تداولات اليوم

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انخفاض مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام تداولات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - انخفضت مؤشرات بورصة الدار البيضاء، في ختام تداولات اليوم الإثنين، وسجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعًا بنسبة 0.97%؛ ليستقر بذلك عند 18.296.6 نقطة.


وسجل مؤشر "MASI.20"، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 1.02% إلى 1.496.29 نقطة، فيما سجل "MASI.ESG"، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف "ESG"، تراجعًا بنسبة 0.49% إلى 1.268.23 نقطة.


وسجل "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضًا بنسبة 1.1% إلى 1.769.77 نقطة.


وحول المؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر "إف تي إس إي - سي إس إي موروكو 15" ومؤشر "إف تي إس إي - سي إس إي موروكو آل - ليكيد" على خسارة بنسبة 0.93% إلى 17.398.39 نقطة وبنسبة 1.11% إلى 15.532.46 نقطة على التوالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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