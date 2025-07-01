الحكومة الإسرائيلية تناقش الخميس العمليات العسكرية بغزة

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع يوم الخميس لاتخاذ قرارات نهائية بشأن استمرار العمليات في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت باجتماع المجلس الوزاري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للتوصل لصفقة تبادل أسرى أولا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير من أن توسيع الحرب يعرض الأسرى الإسرائيليين للخطر، أثارت غضب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ونقلت الصحيفة عن سموتريتش، أنه قال لزامير خلال اجتماع وزاري "نريد استعادة الرهائن لكن لسنا مستعدين للتخلي عن دولة بأكملها"، مشيرا إلى أهمية إنشاء منطقة جنوب نتساريم ونقل السكان من الشمال إليها.

كما رد بن غفير على زامير: "لم تكن هناك سابقة في حرب يتم فيها منع هزيمة العدو بسبب وجود أسرى"، بحسب ما نقلت يديعوت أحرونوت.

وأضاف بن غفير، أن الهدف هو الحسم مع حماس ومنع وقوع آلاف الأسرى الإضافيين في المستقبل، مشيرا إلى أنه من الممكن استعادة أكبر عدد من الأسرى إذا عاد الضغط بوقف المساعدات، ونشر الجيش في جميع أنحاء قطاع غزة.