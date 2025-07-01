شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يتسلم رسالة خطية من نظيره الإيرانى تتعلق بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، رسالة خطية من نظيره الإيراني عباس عراقچي، تتناول آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (واع)، أن الوزير فؤاد حسين استقبل، السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم، الذي سلّمه الرسالة الرسمية من وزير الخارجية الإيراني.



وأضاف البيان أن اللقاء تناول تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وما قد يترتب عليه من انعكاسات على أمن واستقرار المنطقة، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.