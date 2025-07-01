الخليج اليوم .. السعودية تعيد الحياة إلى قصر سيئون التاريخي في حضرموت باليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الحياة إلى قصر سيئون بصفته شاهداً تاريخياً حياً على تراث اليمن، ومعلماً جمالياً فيها، ويشهد القصر في الوقت الراهن تنفيذ أعمال ترميم شاملة، من أجل الحفاظ على عراقته، الممتدة لأكثر من خمسة قرون، خاصة عقب تعرضه لأضرار جسيمة، نتيجة للإهمال والأمطار الغزيرة، فضلاً عن آلة الحرب.

ويُعدُّ قصر سيئون الذي استغرق تصميمه نحو 15 عاماً، تحفة معمارية فريدة تجسد في تصميمه المتناسق البديع أصالة الهندسة المعمارية اليمنية، كما اكتسب القصر مكانة رمزية رفيعة تجلت في اختياره سابقًا ليكون واجهة للعملة النقدية اليمنية اعترافًا بقيمته التاريخية والثقافية والجمالية.

7 طوابق يضمها القصر بواقع 96 غرفة - مصدر الصورة: واس

القصر الذي يحظى بموقع استراتيجي على قمة صخرة في قلب مدينة سيئون، وإطلالته على مدينتي شبام وتريم، يعد ضمن أكبر المباني الطينية عالمياً، ومعلماً بارزاً ليس في اليمن، بل عالمياً حتى، إذ يضم 7طوابق تضم 96 غرفة متنوعة الأحجام، من بينها 45 غرفة كبيرة و14 مستودعاً.

قصر سؤون استغرق تصميمه نحو 15 عاماً - مصدر الصورة: واس

ليس هذا فحسب، بل يحتوي العديد من الملحقات الأخرى، ويشكل القصر اليوم مركزًا ثقافيًا مهمًا، حيث يُستخدم جزء منه كمتحف أثري يحتوي على العديد من الآثار والصور والقطع الأثرية النادرة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنوات، كما يضم القصر مكتبة عامة تخدم الباحثين والمهتمين بالمعرفة.

سيؤون .. حصن منيع

تاريخياً، شُيّد القصر في الأساس كحصن منيع لحماية مدينة سيئون، لكن مع مرور الوقت والتعديلات اللاحقة، تحول ليصبح المقر الرسمي لسلاطين الدولة الكثيرية الذين حكموا وادي حضرموت في فترات سابقه، وهو ما أكسبه أيضًا اسم "قصر السلطان الكثيري".

قصر سيؤون يشكل القصر مركزًا ثقافيًا مهمًا - مصدر الصورة:واس

5 آلاف متر

إذ شُيّد على مساحة واسعة تقدر بنحو 5 آلاف و460 متراً مربعاً باستخدام الطوب اللبن كمادة أساسية، في حين جمع تصميمه في مرحلته الأولى بين مختلف الفنون المعمارية، إذ تظهر تشكيلات هندسية بديعة، مما يعزز التنوع الثقافي والفني الذي ساد المنطقة في تلك الحقبة.

96 غرفة متنوعة

7 طوابق يضمها القصر، بواقع 96 غرفة متنوعة الأحجام، من بينها 45 غرفة كبيرة و14 مستودعاً، يشكل القصر مركزًا ثقافيًا مهمًا، إذ يُستخدم جزء منه كمتحف أثري يحتوي الآثار والصور والقطع الأثرية النادرة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنوات، كما يضم القصر مكتبة عامة تخدم الباحثين والمهتمين بالمعرفة.

ورغم أهميته التاريخية، لم يسلم هذا المعلم من تقلبات الزمن وتأثير العوامل الطبيعية، فقد تعرض القصر لأضرار جسيمة نتيجة للإهمال والأمطار الغزيرة، وبلغ الأمر ذروته في عام 2022 عندما سقط جزء كبير من سوره الخارجي، مما أثار قلقًا واسعًا حول مصير هذا الصرح، هذه الحادثة دفعت المجتمع المحلي والسلطات إلى المطالبة بترميمه للحفاظ على هويته وجماله.



يقول حسن أحد القاطنين على مقربة من محيط القصر: "خلال السنوات الماضية كنا دائما نشعر بالقلق على القصر في موسم الأمطار، لقد عايشنا تفاقم حالة القصر وتدهوره التدريجي، وكنا نخشى لحظة سقوطه الوشيك تحت وطأة الأمطار الغزيرة التي لم ترحمه، والإهمال الذي طاله، إضافة إلى غياب أعمال الصيانة الدورية التي كان من شأنها أن تحافظ على تماسكه وصلابته".



يضيف حسن "نشهد اليوم عودة الحياة إلى القصر بفضل الجهود التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في أعمال الترميم الجارية، ونشعر بسعادة كبيرة لإنقاذ وحماية هذا المعلم الأثري الذي يمثل جزءًا أصيلًا وهامًا من تاريخنا، ويعكس هويتنا الحضارية، ويشكل إرثًا ثقافيًا نفخر به ونحرص على صونه للأجيال القادمة.



واستجابة لطلب الحكومة اليمنية ودعمًا لجهودها لحماية الآثار، أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعًا شاملًا لترميم قصر سيئون، بتمويل من البرنامج وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبالتعاون مع وزارة الثقافة في المملكة والهيئة العامة للآثار والمتاحف في اليمن، وبدعم لوجستي وفني من الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن.

إعمار اليمن.. برنامج سعودي يحافظ على الموروث التاريخي والثقافي اليمني - مصدر الصورة: واس



وشهدت أعمال إعادة التأهيل إصلاح السور الخارجي المتضرر والجدران الطينية التي تشكل الهيكل الأساسي للقصر، كما أوليت عناية خاصة لترميم السقوف الخشبية والأبواب والنوافذ المنحوتة، التي تعكس براعة الحرفيين في اليمن، ولم يغفل المشروع أهمية الحفاظ على الهوية المعمارية الفريدة للقصر، إذ تضمنت الأعمال إعادة تأهيل الزخارف والنقوش التقليدية التي تزين جدرانه وأروقته، كما شمل المشروع تدريب فرق محلية من مهندسين وفنيين على أعمال الترميم الدورية لضمان استدامة الصيانة مستقبلًا.



وفي تصريح سابق خلال حفل تدشين مشروع ترميم القصر في نوفمبر 2022م، أكد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن مشروع ترميم قصر سيئون الثقافي والتاريخي؛ يهدف إلى حمايته بصفته معلمًا ومركزًا ثقافيًّا في بيئة حضرية، الذي ستتم أعماله عبر أيدي عاملة يمنية وبالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف في اليمن.

ويعزز مشروع ترميم القصر التنمية في حضرموت ودعم الإرث التاريخي والثقافي في اليمن، حيث سيجعل من القصر أكثر جاهزية لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار على مدار العام، فضلًا عن استضافته للعديد من المناسبات والفعاليات الثقافية، مما يجعله معلمًا سياحيًا وثقافيًا هامًا.



ويأتي مشروع ترميم قصر سيؤن ضمن سلسلة جهود يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي اليمني، حيث شملت هذه الجهود ترميم مكتبة الأحقاف التاريخية، وإحياء حرف تقليدية عبر معمل حرفة، إضافة إلى تعزيز اللغة المهرية كلغة حيّة.