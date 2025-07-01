شكرا لقرائتكم خبر عن استُشهاد 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستُشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون بجراح، اليوم /الثلاثاء/، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة ومنطقة جباليا البلد شمالي القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون نتيجة قصف قوات الاحتلال لمنزل في مخيم خان يونس، مشيرة إلى أن طفلة أستشهدت أيضا إثر قصف شنته طائرات الاحتلال على خيام النازحين غربي خان يونس.

وفي جباليا البلد شمالي القطاع، استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون نتيجة قصف طائرة مسيّرة من طراز "كواد كابتر" لمجموعة من الفلسطينيين.

كما اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال، عددا من الفلسطينيين في محيط مركز المساعدات بشارع الطينة شمال غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.. وقالت مصادر محلية إن القوة الخاصة تسللت إلى المنطقة ونفذت عملية الاعتقال بشكل مفاجئ.

يذكر أن مصادر طبية قد أعلنت استشهاد 31 فلسطينيا في قطاع غزة، منذ فجر اليوم، بينهم 13 شخصا أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عزبة سلمان فى قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وهدمت منزلا بذريعة البناء دون ترخيص، كما اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية، اليوم، خلال اقتحامها لبلدة قباطية، حيث اعتقلت شابين فلسطينيين تم نقلهما الى مركز للتوقيف والاعتقال.